Arbitro Coppa Italia, un primo anno per Benevento-Giugliano La designazione per il match di mercoledì sera

Sarà Simone Gavini della sezione di Aprilia a dirigere il derby tra Benevento e Giugliano, valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Il fischietto siciliano (è nativo di Agrigento) è un primo anno in Lega Pro e in stagione ha diretto due incontri (Pontedera-Sestri Levante e Novara-Giana Erminio). Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Abbinante di Bari e Massari di Molfetta. Quarto uomo Tedesco di Battipaglia.