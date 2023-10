Benevento, settimana corta: giallorossi al lavoro per Giugliano e Cerignola La sfida di Coppa Italia sarà fondamentale per dare minutaggio a coloro che hanno giocato meno

Non c'è tempo per godersi la vittoria in rimonta conquista dal Benevento con il Crotone. Questa mattina, i giallorossi si sono ritrovati all'Imbriani per cominciare la preparazione. Ovviamente, coloro che sono scesi in campo al Vigorito hanno svolto il classico lavoro defaticante, mentre per tutti gli altri c'è stata una normale seduta agli ordini dello staff tecnico. Proprio quest'ultimi sono particolarmente attenzionati, considerato che per il match di Coppa Italia di mercoledì col Giugliano, che si giocherà al Vigorito alle 20:45, Andreoletti è intenzionato a dare minutaggio a quei calciatori che sono scesi meno in campo nel primo scorcio della stagione. Tra questi ci sono i vari Manfredini, Masciangelo, Rillo, Viscardi, Kubica, Bolsius e Carfora. Non mancano quei potenziali titolari che devono migliorare la propria condizione dopo un periodo di inattività causato da infortuni o da svincoli, come Agazzi, Alfieri, Improta, Ciciretti, Ciano e Terranova. Insomma, Andreoletti ha l'imbarazzo della scelta e la sfida col Giugliano sarà preziosa soprattutto da questo punto di vista. Il tecnico giallorosso ha tenuto a ribadire che per il Benevento non sarà una sfida da prendere alla leggera, anzi l'obiettivo è quello di passare il turno per proseguire l'avventura nella competizione tricolore.

Dopo il match col Giugliano, i giallorossi cominceranno a preparare la sfida con il Cerignola, in programma domenica al Monterisi (anche qui con erba sintetica) con inizio fissato alle 20:45. Gli allenamenti proseguiranno fino a sabato, poi ci sarà il ritiro di Venticano e la partenza per Cerignola fissata a domenica mattina.