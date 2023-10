Terremoto a Napoli, Vigorito lo racconta in diretta tv: "Che botta" La scossa avvenuta nel corso della telefonica del massimo dirigente del Benevento a Ottogol

C'è stata una forte scossa a Napoli che è stata avvertita da tutta la popolazione. Il presidente Vigorito, impegnato in una telefonica in diretta a Ottogol, ha raccontato gli attimi in cui è avvenuto il sisma: "C'è un terremoto in atto, questa è una botta bella forte". Poi il massimo dirigente giallorosso ci ha scherzato su: "Si rimane tranquilli anche con un terremoto. Forse qualche mia parola l'ha fatto scatenare". Secondo le notizie delle agenzie, molte persone si sono riversate in strada. La magnitudo è di 4.0 con epicentro ai Campi Flegrei.