Benevento, tutto ciò che c'è da sapere sulla Coppa Italia Serie C Comincia l'avventura dei giallorossi nella manifestazione tricolore

Il Benevento torna a disputare la Coppa Italia Serie C. Il match di domani col Giugliano rappresenta il primo turno della competizione tricolore e sarà di sola andata: in caso di parità, si procederà con i tempi supplementari e con i tiri di rigore. La vincente accede al secondo turno, in programma a novembre, dove incontrerà una tra Casertana e Latina. La Coppa Italia prevede successivamente ottavi di finale e quarti di finale, anch'essi di sola andata. Per le semifinali e la finale, invece, è previsto il doppio confronto tra andata e ritorno. La vincente della Coppa Italia ha il diritto a partecipare alla fase nazionale dei play off, qualora non avesse raggiunto questo obiettivo attraverso il campionato.

Benevento-Giugliano sarà visibile in tv?

Il match tra Benevento e Giugliano non sarà visibile in diretta televisiva. Sky ha acquisito i diritti della Coppa Italia Serie C a partire dagli ottavi di finale.