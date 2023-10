Benevento, Carli chiarisce l'operazione Ferrante: "Ecco come stanno le cose" Il direttore tecnico giallorosso ha svelato i dettagli dell'accordo con la Ternana

Nel corso di Ottogol, il direttore tecnico Marcello Carli ha chiarito, su invito del presidente Vigorito, la situazione relativa a Ferrante. Il calciatore, come sottolineato dal direttore tecnico giallorosso, può essere considerato del Benevento a tutti gli effetti: "Abbiamo la possibilità di riscattarlo dalla Ternana a 150/200mila euro. Se vogliamo, Ferrante è un calciatore del Benevento a una cifra che reputo giusta. In rosa non ci sono calciatori in prestito. Per Ferrante abbiamo il diritto di riscatto e anche l'obbligo se vinciamo il campionato e se il ragazzo gioca venti partite".

I numeri di Ferrante

Marcello Carli ha ingaggiato Ferrante dopo il passaggio di Moncini al Brescia. Reduce dall'esperienza al Cesena, El Tigre si è subito caricato sulle spalle l'intero reparto offensivo giallorosso. A parte il match di Torre del Greco, la punta italo-argentina è sempre scesa in campo da titolare, mettendo a segno tre reti in sei apparizioni.