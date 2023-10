Designato l'arbitro di Audace Cerignola-Benevento Scelto il direttore di gara del match di domenica

Sarà Scatena di Avezzano l'arbitro dell'incontro tra Audace Cerignola e Benevento, in programma domenica con inizio fissato alle ore 20:45. Il fischietto abruzzese non ha precedenti con la prima squadra giallorossa, ma solo con le formazioni giovanili. Si tratta di un quinto anno in Lega Pro, dove ha diretto 53 incontri caratterizzati da 16 successi interni, 19 pareggi e 18 affermazioni esterne. Ha concesso 7 rigori ed estratto in ben 21 occasioni il cartellino rosso.

Scatena sarà coadiuvato dagli assistenti Allocco e Cravotta. Il quarto uomo sarà Renzi.