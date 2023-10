Benevento, i convocati col Giugliano: riposano Berra e Pastina. Out Ciciretti I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per il match di Coppa Italia

Al termine della seduta d'allenamento di questa mattina, il Benevento Calcio ha comunicato l'elenco dei convocati per il match di questa sera col Giugliano, valido per il primo turno della Coppa Italia Serie C. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Manfredini, Nunziante, Paleari;

DIFENSORI: Benedetti, Capellini, El Kaouakibi, Masciangelo, Rillo, Terranova, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Alfieri, Improta, Kubica, Masella, Pinato, Rossi, Simonetti, Talia, Tello;

ATTACCANTI: Bolsius, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta, Sorrentino.

NON CONVOCATI: Agnello, Berra, Ciciretti, Karic, Pastina, Meccariello