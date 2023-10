Benevento, Andreoletti: "Abbiamo lottato fino alla fine. Ora testa al Cerignola" Le parole del tecnico giallorosso dopo il match con il Giugliano di Coppa Italia

Ecco le dichiarazioni di Andreoletti al termine del match giocato

"L'aspetto più positivo è stata la voglia dei ragazzi di riagguantarla fino alla fine. Abbiamo affrontato una squadra tignosa che ci ha messo l'anima. I ragazzi sono stati eccezionali per riprenderla, poi ai calci di rigore si può vincere e si può perdere".

"In questo momento per tanti calciatori con poco minutaggio 120 minuti diventano tantissimi. Dobbiamo essere bravi nei prossimi giorni a gestirli bene, altrimenti rischiano di infortunarsi. Ci dispiace uscire dalla Coppa Italia perché ci avrebbe permesso di dare maggiore spazio ai ragazzi. Si va avanti, pensiamo alla prossima partita che diventa un'altra battaglia".

"La risposta dei giovani è stata di livello, sono molto soddisfatto dei ragazzi perché ci hanno messo cuore, soprattutto se penso ai giovanissimi nel reparto difensivo. Per quanto riguarda loro sono soddisfatto".

"Arriviamo alla sfida col Cerignola carichi. Questa sconfitta ai calci di rigore deve servirci per essere arrabbiati al punto giusto. Questa categoria ci dice che non si può essere borghesi e che non ci sono risultati scontati, stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione. Dobbiamo pensare ad andare a Cerignola con la testa giusta, dovremo essere bravi a interpetrarla bene altrimenti si rischia di fare figuracce".