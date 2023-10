Benevento, Marotta: "Che emozione segnare sotto la Curva. E sul Giugliano..." L'attaccante giallorosso ha risposto alle polemiche dei tifosi gialloblu

Nel post gara ha parlato anche Alessandro Marotta che si è espresso sull'emozione di segnare al Vigorito sotto la Curva Sud, al di là del risultato finale che ha visto il Benevento uscire dalla Coppa Italia: "Sicuramente è stata una grande emozione, mi mancava da sette anni. Avevo tanta voglia di scendere in campo per mettere in difficoltà il mister nelle scelte. La nostra è stata una gara più che sufficiente, fondamentalmente ci siamo fatti gol da soli. Potevamo gestire meglio determinate situazioni, ci abbiamo messo grande impegno e soprattutto abbiamo mostrato di essere un gruppo solido pareggiare alla fine. Ci è dispiaciuto uscire. Adesso pensiamo al Cerignola, vogliamo dare seguito alle belle vittorie che stiamo facendo".

"E' stato strano affrontare il Giugliano, sembra essere uno scherzo del destino. Voglio che finisca questa storia. Se i tifosi ce l'hanno con me non ci sono problemi. Ho fatto una scelta, sono tornato a casa e non potevo fare altrimenti. Ringrazio il Giugliano che non mi ha messo il bastone tra le ruote e quindi basta così, se la gente lo capirà è bene altrimenti pazienza".