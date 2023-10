Benevento, due "immortali" diventano allenatori Conseguito a Coverciano l'Uefa B

Ci sono anche due "immortali" tra coloro che hanno conseguito il patentino Uefa B a Coverciano. Come noto, questa abilitazione permette di allenare le squadre di Serie D, oltre alle compagini giovanili di qualsiasi club, a eccezione del campionato Primavera. Tra coloro che l'hanno ottenuta ci sono Mazzeo e Padella, due grandi protagonisti della promozione del Benevento in Serie B ottenuta nel 2016. Padella, che attualmente veste la maglia della Fermana, è stato anche tra coloro che hanno contribuito al salto in Serie A della stagione successiva.

Mazzeo e Padella non sono gli unici ex giallorossi ad aver conseguito l'Uefa B. In lista ci sono anche Maggio (capitano del Benevento dei record), Formiconi e Marchi.