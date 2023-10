Benevento, Nunziante tra i più giovani portieri della storia: superato Chiavelli L'esordio dell'estremo difensore giallorosso in prima squadra col Giugliano

Dopo la trafila fatta nel settore giovanile, Nunziante ha fatto l'esordio con la maglia del Benevento Calcio. Il giovane portiere è sceso in campo da titolare nel match giocato dalla Strega contro il Giugliano in Coppa Italia, giocando tutti i 120 minuti e parando anche un calcio di rigore a Labriola nel corso della serie per stabilire la vincente dell'incontro.

Nunziante tra i portieri più giovani

16 anni, 6 mesi e 27 giorni. Nunziante è sicuramente il più giovane portiere giallorosso degli ultimi quarant'anni, superando proprio il preparatore Chiavelli. Quest'ultimo, infatti, fece l'esordio il 13 ottobre 2002 a 17 anni, 1 mese e 23 giorni di vita. L'unica presenza di Chiavelli con il Benevento fu scaturita da una serie di circostanze favorevoli al ragazzo, un po' meno alla Strega di Di Costanzo che nel giro di poche settimane dovette fare a meno di tutti e tre i portieri della prima squadra (Basso, Lotti e Izzo). Chiavelli scese in campo contro il Chieti, con i giallorossi che persero 2-0 al Vigorito a causa di una doppietta di Biancolino.

Chi si ricorda di Magnotta?

Tra i portieri più giovani della Storia c'è anche Gaetano Magnotta, il quale fece l'esordio in prima squadra a 17 anni, 9 mesi e 5 giorni il 27 settembre 1987, in occasione del match tra Benevento e Cavese, giocato al campo neutro di Gaeta dopo la squalifica del Santa Colomba in seguito agli incidenti provocati al termine di Benevento-Cosenza con invasione di campo e risse.

Nunziante più giovane di Carfora

Nunziante ha superato Carfora, con quest'ultimo che ha esordito a 17 anni, 1 mese e 23 giorni. L'estremo difensore non ha intaccato il primato di Sanogo, il quale ha giocato la prima gara in giallorosso, tra l'altro in Serie A, a 16 anni, 4 mesi e 25 giorni.