Benevento, Andreoletti sul sintetico del Monterisi: "Uno dei più brutti" Le parole del tecnico in vista del match con il Cerignola

Matteo Andreoletti ha presentato il match di domani tra Cerignola e Benevento (leggi qui le dichiarazioni). Il tecnico giallorosso ha messo in risalto la condizione del terreno di gioco del Monterisi:

"Si tratta di una partita insidiosa. Il terreno di gioco è molto influente, credo che sia uno dei più brutti del campionato. Non deve diventare un'alibi, ma questa volta le condizioni del campo ci possono limitare. Dobbiamo trovare in fretta le contromosse. Troveremo un ambiente caldo contro una squadra ancora imbattuta. Gioca un calcio propositivo. Ci sono i presupposti per una partita molto complicata. Dovremo essere bravi a mantenere l'intensità. Sono convinto che i ragazzi faranno una grossa gara, ma dovremo cercare di fare una prestazione di qualità nonostante le condizioni difficoltose".