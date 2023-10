Benevento, Simonetti scalpita: con il Cerignola sarà titolare La confessione di Andreoletti nel corso della conferenza stampa

È un buon momento per Simonetti. Il centrocampista giallorosso ha siglato una doppietta contro il Crotone, permettendo al Benevento di realizzare una incredibile rimonta. Positivo è stato anche il suo apporto nel match di Coppa Italia col Giugliano. Proprio per questo, Andreoletti ha sottolineato in conferenza stampa quanto sia necessario adesso dare fiducia all'ex Ancona: "Per quello che sta dimostrando credo che sia un calciatore per il quale faccio fatica a rinunciare".

Simonetti verso il 1' con il Cerignola

Parole e musica per Simonetti che, a meno di eventuali scelte diverse da parte del tecnico giallorosso, scenderà in campo per la seconda volta in stagione da titolare. L'esordio dal primo minuto, infatti, è avvenuto in occasione del derby con la Casertana; poi solo scorci di gara con Taranto e Crotone, mentre con il Brindisi è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti di gioco.