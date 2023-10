Benevento, la Primavera conquista la 4^ vittoria consecutiva: piegato l'Ascoli In rete Perlingieri e Marrone. Parato un calcio di rigore da Nunziante

Benevento-Ascoli 2-0

Benevento: Nunziante, Di Martino, Ciurleo, Avolio, Panzarino, Marrone, Rucci (22'st Pellegrino), Donatiello (28'st Politi), Perlingieri, Carriola (48'st Fastiggi), Di Serio (28'st Francescotti). A disp.: Palma, Eletto, Guerra, Esposito, Polverino, Fierro, Festino, Pengue. All.: Rocco

Ascoli: Mengucci, Caucci, Cozzoli (41'st Panza), Bando (41'st Ciccanti), Rossi, Piermarini (22'st Gaffurri), Cosimi, Maiga (13'st Gorica), Tarantino, Lo Scalzo, Del Moro (22'st Conte). A disp.: Amato, Sciammarella, Regnicoli, Carosi, Barrotta, Ioele, Gaspari. All.: Di Michele

Arbitro: Totaro di Lecce. Assistenti: Aletta di Avellino e Romagnoli di Albano Laziale

Marcatori: 43'pt Perlingieri, 17'st Marrone

La Primavera non si ferma e all'Avellola ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, facendo registrare l'inizio di stagione migliore di sempre. A cadere sul sintetico dell'impianto di via Avellino è stato l'Ascoli. Nelle prime battute del match si è reso protagonista Nunziante, reduce dall'esordio in prima squadra col Giugliano. L'estremo difensore ha vietato il vantaggio ai bianconeri, parando un calcio di rigore a Tarantino dopo quattordici minuti di gioco. Il vantaggio sannita l'ha firmato Perlingieri (alla sesta marcatura stagionale) al 43'. Il raddoppio l'ha messo a segno Marrone, portando il risultato sul definitivo 2-0. È una vittoria che permette alla truppa di Rocco di stare al comando solitario della classifica a punteggio pieno. Nella prossima giornata, in programma il 21 ottobre, il Benevento affronterà il Pescara all'Avellola.

Primavera 2, i risultati della 4^ giornata:

Bari-Spezia 2-5

Benevento-Ascoli 2-0

Cesena-Napoli 4-1

Monopoli-Perugia 1-3

Palermo-Cosenza 2-2

Pescara-Pisa 2-3

Salernitana-Ternana 2-1

Virtus Entella-Crotone 2-0

La classifica:

Benevento 12

Cesena 10

Virtus Entella 10

Pisa 9

Bari 9

Cosenza 8

Palermo 7

Perugia 6

Napoli 6

Salernitana 4

Spezia 3

Monopoli 3

Ternana 3

Crotone 3

Ascoli 0

Pescara 0