Quella volta in cui Totò fu... presidente del Cerignola Sono 10 i precedenti con la squadra foggiana: bilancio di estrema parità

(f.s.) Dici Cerignola e pensi che da quelle parti, calcisticamente parlando, non ci sei mai capitato. E invece spulciando gli annali trovi addirittura le prime quattro sfide in serie C nel 35/36 e 36/37. Già, proprio così, la bellezza di 88 anni fa. Al vecchio Campo Littorio di Piazza Roma si giocò per la prima volta il 22 settembre del '35, prima giornata di campionato: vittoria dei giallorossi per 2 a 1. Risultato ribaltato al ritorno: 2 a 1 per i pugliesi il 26 gennaio del 36. Anche l'anno successivo la sfida tra sanniti e pugliesi aprì il campionato di serie C: 27 settembre del 36, i giallorossi allenati da Mario De Palma vinsero per 1 a 0 con un calcio di rigore trasformato da Marcora. Al ritorno in terra pugliese, il 31 gennaio 1937 andò ancora male per i sanniti che persero 3-1 (21' Marazza, 58' Surra, 66' Ricci, 84' (rig) Marcora).

Complessivamente i precedenti tra Benevento e Cerignola sono dieci con un bilancio assolutamente in parità: 4 vittorie a testa e due pareggi. Dopo le quattro esperienze negli anni trenta, le altre sei sfide sono raccolte dal '91 al 94. Stagione 91-92: 1 a 1 al vecchio Santa Colomba con le reti di Trotta e Coradazzo, 1-0 per i pugliesi a Cerignola. Campionato successivo 92-93: 2 a 0 per i pugliesi a Cerignola, stesso punteggio al ritorno al Santa Colomba con la doppietta di Franco Bottalico. Ultima stagione di sfide nel 93-94 in cui il Benevento vinse il campionato Interregionale. 5-0 per i ragazzi di Boccolini il giorno dell'Immacolata del 93 con le reti Puce, D'Ottavio (2), Mariani e Paolucci. 1 a 1 al ritorno, 10 aprile '94, con il gol allo scadere del primo tempo di Massimiliano Rossi e il pareggio in avvio di ripresa di Petrella: ultima partita, quella, disputata nel centro foggiano e unico pareggio ottenuto in trasferta dai giallorossi. Al Monterisi dunque si torna a distanza di 29 anni con la speranza almeno di ripetere quel risultato o quantomeno di invertire la tendenza delle prime sfide in terra pugliese.

CURIOSITA'. Ai cinefili non sarà sfuggito uno dei tanti film commerciali di Totò, quello intitolato “Gambe d'oro”, in cui il “principe della risata” è nientemeno che il presidente del Cerignola. Ci sono riprese della città (attualmente 58mila abitanti) e del campo di calcio dove la squadra di casa sfida in amichevole addirittura la Nazionale azzurra e la batte per 2 a 1. Il film, interpretato oltre che da Totò, tra gli altri, anche da Memmo Catotenuto, Marisa Merlini, Paolo Ferrari e Rossella Como, è del 1958.