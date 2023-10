Serie C / Diretta Audace Cerignola-Benevento, LIVE Al Monterisi c'è il confronto tra pugliesi e sanniti

Audace Cerignola-Benevento, il tabellino

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Sainz-Maza, Capomaggio, Ruggiero; Sosa, D'Andrea; Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, D'Ausilio, Leonetti, Prati, Gonnelli, Vitale, Tascone, Rizzo, Ghisolfi, Carnevale, Neglia. All.: Tisci

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Berra, Pastina; Karic, Talia, Pinato, Simonetti; Ciano, Tello; Ferrante. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Masciangelo, Kubica, Marotta, Improta, Agazzi, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Capellini, Bolsius. All.: Andreoletti

Arbitro: Scatena di Avezzano. Assistenti: Allocco e Cravotta. Quarto ufficiale: Renzi

Audace Cerignola-Benevento, il prepartita

Al Monterisi c'è il confronto tra Audace Cerignola e Benevento, valido per la 7^ giornata del girone C di Serie C. I giallorossi puntano alla quarta vittoria consecutiva, un risultato che gli permetterebbe di agganciare il momentaneo primato della classifica, considerato che la Juve Stabia affronterà il Brindisi martedì. Tutti a disposizione di Andreoletti, a eccezione di Ciciretti e Terranova.