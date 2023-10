Benevento, ansia per Pinato: infortunio nel corso del match con il Cerignola Il centrocampista è stato in campo soltanto sei minuti

È durata soltanto sei minuti la partita di Pinato. Il centrocampista giallorosso ha rimediato un infortunio che, secondo le prime impressioni, è sembrato essere piuttosto grave. Urla di dolore e mani al volto da parte di Pinato che è stato prontamente sostituito da Andreoletti con Agazzi. A sincerarsi delle sue condizioni è stato anche il direttore tecnico Carli, regolarmente presente a bordo campo come d'abitudine. Si attendono gli esami di rito per conoscere l'entità dell'infortunio, con il Benevento che spera in un presto ritorno del centrocampista.