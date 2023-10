Benevento, Andreoletti: "Punto importante. Difensori straordinari" Il commento del tecnico giallorosso dopo il pari rimediato al Monterisi con il Cerignola

Ecco le dichiarazioni di Andreoletti al termine del match con il Cerignola:

"È un punto importante perché abbiamo affrontato un avversario che non è imbattuto per caso. Il nostro è stato un buon primo tempo, siamo mancati nelle manovre finali ma la manovra è stata buona. Nella ripresa ci hanno messo in difficoltà e ci siamo abbassati a difendere. Sono soddisfatto di come i ragazzi hanno affrontato il secondo tempo, bisogna saper difendere quando vedi che l'avversario spinge".

Ferrante troppo solo?

"Ciano sta rientrando dall'infortunio, in quel momento di sofferenza non potevamo permetterci tre attaccanti. Da un lato ci siamo abbassati, ma allo stesso tempo abbiamo fatto delle uscite lineari. Ciano ha delle qualità tecniche importantissime, quando acquisirà la condizione sarà un valore aggiunto".

Come giudica la prova dei difensori? Cosa c'è che non va in Tello?

"I difensori hanno interpretato molto bene la partita, sono stati straordinari. Giocare uno contro uno con gli attaccanti del Cerignola è complicato. In rifinitura siamo mancati con Ciano e Tello, qando arrivi lì bisogna fare la scelta giusta. Ce l'hanno nelle loro corde, si tratta di una questione di lavoro".