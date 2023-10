Benevento, respiro di sollievo per Pinato Trauma distorsivo alla caviglia per il centrocampista

E' uscito dal campo in barella Marco Pinato. Preoccupazioni per il centrocampista nella sfida di Cerignola. Stamani però il calciatore ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La radiografia non ha rilevato lesioni. Si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori controlli, ma sicuramente si può scongiurare qualcosa di grave.