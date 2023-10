Dellisanti sulla lotta promozione: "Il Benevento ha qualcosa in più" L'ex tecnico giallorosso è intervenuto nel corso di Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, l'ex tecnico giallorosso Dellisanti ha parlato così del Benevento Calcio: "Questa squadra può vincere il campionato. Credo che possa ambire alla vittoria finale, anche se bisogna aspettarsi il ritorno di squadre organizzate come Avellino, Catania e Crotone. La Strega ha qualcosa in più. Sono stato al Vigorito in occasione del match con il Taranto e ho notato un'atmosfera diversa sugli spalti. La città bisogna viverla, i tifosi danno una grossa mano".

Dellisanti ha anche ricordato la promozione in Serie C1 conquistata nel 1999: "È stata la vittoria più bella che ho conquistato da allenatore. Era un gruppo unito e compatto, poi c'era una gran voglia di lavorare. Il mio Benevento giocava a memoria. C'erano calciatori di livello. Per fare dei risultati occorre trovare anche una società che ti metta a disposizione degli elementi importanti, poi in questa categoria servono giocatori di personalità e allo stesso tempo di qualità. Sono ingredienti che alla lunga possono portarti al risultato".