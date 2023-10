Benevento, Manfredini: "Con il Picerno vogliamo fare una grande partita" L'estremo difensore giallorosso: "Il punto conquistato a Cerignola non è da buttare"

Ospite esclusivo di Ottogol, l'estremo difensore Manfredini ha parlato così del pareggio rimediato dal Benevento a Cerignola:

"Ci aspettavamo di fare una partita diversa, di portare i tre punti a casa. Purtroppo non ci siamo riusciti, questo è un campionato difficile. Per noi è un punto guadagnato che ci dà una continuità importante. Non è un punto da buttare".

TELLO - "Tello è sereno. È chiaro che ci sono difficoltà per chi ha fatto delle categorie diverse. La Lega Pro è molto fisica, con meno qualità. Credo non sia facile per lui, così come per nessuno di noi. Credo che gradualmente riuscirà a immedesimarsi alla Serie C".

PASTINA - "Pastina ha grande personalità. Non è semplice emergere così in una realtà come Benevento, sono contento per lui. I difensori stanno facendo un ottimo lavoro. Il nostro percorso è sulla strada giusta: ci sono partite in cui soffriremo, ma stiamo mantenendo certi principi che vuole il mister. Siamo fiduciosi".

TIFOSI - “Siamo contenti di aver riallacciato i rapporti con i tifosi, si tratta di un fattore che ci può aiutare. Speriamo di gioire tutti insieme. Il Picerno? Ci sono tutti i presupposti per fare una grande gara e di conquistare l'intera posta in palio”.