Stasera (18,30) Brindisi-Juve Stabia: Benevento alla finestra In caso di sconfitta delle "vespe" i giallorossi sarebbero primi con loro

Brindisi-Juve Stabia è sfida suggestiva per la riapertura del vecchio Fanuzzi, ma anche perchè è in palio la leadership del girone C di serie C. Le vespe sono in vetta insieme al Benevento e hanno la possibilità di staccarlo nuovamente se stasera alle 18,30 riusciranno a far punti nel rinnovato catino brindisino. Se, invece, a prevalere fossero i pugliesi il gradino più alto della graduatoria rimarrebbe in coabitazione tra Strega e Vespe. Inutile sottolineare che la sfida è iniziata tra un “vespaio” (è il caso di dire...) di polemiche per lo spostamento della gara da domenica a martedì, spostamento che la Lega non ha neanche comunicato alla società stabiese. Da qui la presa di posizione dei tifosi gialloblù che stasera diserteranno il Fanuzzi per l'assoluta mancanza di comunicazione con Firenze: “Il vostro calcio non ci appartiene. Disertiamo”. Hanno scritto gli ultrà in una loro nota.