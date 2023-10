Lega Pro, nel girone C già 5 esoneri Il 4-1 di Avellino è costato il posto ad Alberto Colombo del Potenza

Dopo appena sette giornate di campionato sono già 5 gli avvicendamenti sulle panchine del girone C di serie C. Stavolta è toccato ad Alberto Colombo arrivato solo quest'anno alla guida del Potenza. Fatale gli è stata la sconfitta netta di Avellino (4-1). Il diesse Varrà è alla ricerca di un nuovo trainer, per ora la squadra è stata affidata al “secondo” Pietro De Giorgio. Dicevamo che Colombo è il quinto esonero della stagione. Il primo a pagare un avvio stentato è stato Massimo Rastelli, sosttuito dopo appena 2 partite ad Avellino da Michele Pazienza. Subito dopo, alla quinta giornata, è toccato a Lello Di Napoli del Giugliano, la cui panchina per un turno “ad interim” da Francesco Ascione. Terzo esonero quello di Fabrizio Romondini al Monterosi Tuscia, sostituito da Roberto Taurino. Il 3 ottobre, intanto sulla panchina del Giugliano è arrivato Valerio Bertotto, che ha rilevato Ascione. Infine oggi è toccato ad Alberto Colombo a Potenza.

In alto Colombo esonerato dal Potenza (foto Gazzetta del Mezzogiorno)