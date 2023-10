Benevento-Picerno, ecco l'arbitro del match Quinto anno in Lega Pro, con la Strega non ha precedenti

Sarà Matteo Centi della sezione di Terni a dirigere il match tra Benevento e Picerno, in programma domenica con fischio d'inizio fissato alle ore 14. Con la Strega non ha precedenti, se non con la compagine Primavera. Quinto anno in Lega Pro, Centi ha diretto 52 incontri, caratterizzati da 20 successi interni, 17 pareggi e 15 affermazioni esterne. Ha concesso 20 rigori ed estratto in 15 occasioni il cartellino giallo.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Bianchini e Castro. Il quarto ufficiale sarà Cerbasi.