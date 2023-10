Benevento, obiettivo Picerno: il programma di lavoro Giallorossi attesi da una doppia seduta d'allenamento

Dopo la settimana corta che ha visto il Benevento giocare tre partite in sette giorni, lo staff tecnico giallorosso ha concesso ben due giorni di riposo alla squadra. La truppa di Andreoletti tornerà in campo domani con una doppia seduta, in modo da cominciare a preparare il match di domenica con il Picerno, in programma al Vigorito con fischio d’inizio fissato alle ore 14. La settimana proseguirà con la pomeridiana di giovedì e la mattutina di venerdì, così come per sabato che sarà giorno di rifinitura con conseguente partenza per l’Hotel Europa di Venticano per il ritiro pregara. Fissata anche la conferenza stampa di Andreoletti, con il tecnico che parlerà alla stampa sabato alle 12:30, con diretta esclusiva offerta da Ottochannel.

Sarà valutata la condizione di Ciciretti, mentre domani verranno effettuati ulteriori esami a Pinato, il quale è uscito dal campo dopo sei minuti nel corso della trasferta di Cerignola. Come noto, sono stati escluse lesioni, ma il centrocampista ha rimediato solo un trauma distorsivo. Si attendono gli effettivi tempi di recupero, con Pinato che comunque dovrebbe saltare il match con il Picerno.