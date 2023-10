Un altro "scherzo" di Galano e Ganz: la strega resta seconda Il primo si è fatto espellere, il secondo ha fallito il rigore della vittoria: Juve Stabia salva

(f.s.) Loro si chiamano Cristian Galano e Simone Ganz, di mestiere fanno gol e quest'anno giocano entrambi nel Brindisi. In passato hanno dato dei grossi dispiaceri alla strega, certo non perché ce l'avessero con lei, ma per quello strano destino che li ha sempre connotati come moderni Torquemada.

Streghe bruciate da Ganz il 16 maggio 2015. Lui veste la maglia del Como che sembra un agnello sacrificale nel turno preliminare dei play off. Invece segna due volte e fa fuori la favorita principale per la promozione in B.

Ad accendere un altro rogo sotto le vesti della strega è Cristian Galano il 24 febbraio del 2017. E' il primo anno di B per i giallorossi, che il Bari lo hanno polverizzato all'andata. Ma al ritorno al Vigorito il piccolo attaccante foggiano, che per l'occasione ha il galletto sul petto, sembra assatanato e segna due gol pesanti nel 4-3 finale per i pugliesi.

Nella terra delle streghe qualche sortilegio, in fondo, è anche lecito immaginarselo. Ieri sera il Benevento avrebbe potuto afferrare, sia pure in coabitazione con le vespe stabiesi, il primato, ma nel posticipo di serie C tra Brindisi e Juve Stabia i due vecchi giustizieri della strega le hanno giocato un brutto scherzo, per così dire, di riflesso: Galano si è fatto espellere ristabilendo la parità tra le due squadre (il Brindisi aveva l'uomo in più e stava producendo il massimo sforzo) e Ganz ha pensato bene di fallire il rigore del possibile 2 a 1 per il Brindisi, che avrebbe regalato il primo posto al Benevento.

La squadra di Andreoletti resta al secondo posto a -1 dagli stabiesi, ma non si fascia certo la testa, c'è tutto il tempo per giocarsi al meglio questo campionato di serie C.

Noi abbiamo giocato un po' sulle beffe che può riservare la sorte, sui giri che compie il destino riproponendo gli stessi personaggi di qualche tempo fa. Tranquilli, è solo un gioco perchè in fondo le streghe ce le abbiamo noi e l'inquisizione è finita da un pezzo...

Nel fermo immagine di Sky il rigore fallito da Ganz