Nuovo infortunio in casa Benevento Dopo Pinato si ferma anche Simonetti

Non finiscono i guai per il Benevento. Dopo lo stop di Pinato, confermata per lui la diagnosi: distorsione di secondo grado alla caviglia destra, ne avrà per un mesetto, si è fermato proprio oggi alla ripresa anche Simonetti. Il centrocampista ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro e nei prossimi giorni sarà valutata l'entità dell'infortunio. Problemi quindi a centrocampo per Andreoletti che a questo punto dovrà forzare le scelte legate ad Agazzi e Alfieri. Entrambi non hanno i novanta minuti nelle gambe ma potrebbero alternarsi nella prossima partita col Picerno. Appuntamento fissato a domenica alle 14 al Vigorito. Sta invece continuando un lavoro differenziato Ciciretti che dalla settimana prossima sarà aggregato al gruppo. C'è curiosità di vedere all'opera l'esterno romano ma era chiaro a tutti la necessità di dovergli dare del tempo per ritrovare la giusta condizione.

Tornando al centrocampo e in attesa di capire di più su Simonetti non è esclusa nemmeno l'ipotesi, in un eventuale 3-5-2, di utilizzare Tello come mezzala, ruolo che ha sempre occupato in passato. Valutazioni che accompagneranno le giornate del tecnico. Quest'oggi c'è stata la ripresa con doppia seduta di allenamento. Domani si tornerà in campo di pomeriggio, venerdì seduta mattutina, sabato ci sarà la partenza per Venticano. Andreoletti per la sfida di domenica valuta più moduli, difficilmente cambierà la difesa a tre. Ma potrebbe optare per un 3-4-2-1 o anche un 3-5-2. Il modulo sarà figlio delle scelte legate sia al centrocampo che all'attacco.