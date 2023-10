Mazzeo: "Il vecchio spirito del Benevento si era perso, ora con Marotta..." Le parole dell'ex attaccante giallorosso: "Sarà importante il feeling tra squadra e tifosi"

Ospite di Focus Serie C, Fabio Mazzeo si è soffermato sul Benevento Calcio. L'ex attaccante, da poco allenatore dopo aver conseguito l'Uefa B a Coverciano, ha vestito la maglia giallorossa dal 2014 al 2016, figurando tra i protagonisti della storica promozione in Serie B: "Le squadre più forti, come rosa, sono Catania, Benevento e Avellino. Al momento non ne vedo altre di questo livello". Mazzeo ha proseguito: "La Strega sta ottenendo punti mostrando una versione più operaia. Parliamo di una squadra che ha cambiato tanto e questo poteva creare non pochi problemi, invece ha approcciato a questo campionato in maniera positiva. Li ho visti più solidi rispetto a ciò che mi aspettavo".

Mazzeo ha sottolineato l'importanza di avere in rosa uno come Marotta: "Credo che abbia dato una mano a far capire com'era il vecchio spirito del Benevento, visto che forse si era un po' smarrito. Conosce la piazza e avrà consigliato come muoversi a tutti. Per fare il salto di qualità, ci vuole il grande feeling che si crea tra la squadra e i tifosi. Solo così si potrà fare bene. Non so se il Benevento riuscirà a vincere il campionato, ma se torna quel clima potrà fare più che bene".