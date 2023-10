Benevento, Simonetti torna in gruppo Il centrocampista si è allenato questa mattina con la squadra

Buone notizie in casa Benevento. È tornato ad allenarsi col gruppo Simonetti in vista della gara interna col Picerno. Il centrocampista si era fermato alla ripresa per un fastidio al ginocchio ma già stamani ha potuto prendere parte alla seduta seguendo le indicazioni di Andreoletti. Lo staff medico sta comunque monitorando la situazione, il suo completo recupero sarebbe importante per la sfida di domenica. Appuntamento al Vigorito alle 14. Il tecnico non ha ancora le idee chiare. Ha provato diverse soluzione in questa settimana, domani ci sarà l'ultimo appello prima della partita. Due le alternative: 3-5-2 o 3-4-2-1. Non cambierà l'assetto difensivo. Ma potrebbe tornare Capellini nella linea dei tre con El Kaouakibi spostato sulla fascia. Incognite anche in avanti. Ferrante avrà un posto certo. Chi lo affiancherà? A Cerignola c'erano ben due trequartisti: Ciano e Tello. Il primo potrebbe essere riconfermato, il colombiano potrebbe lasciare il posto a Bolsius che ha fatto bene nell'ultimo quarto d'ora. L'altra soluzione potrebbe essere quella della coppia di attacco formata da Ferrante e Marotta. Insomma non mancano le alternative ad Andreoletti che potrà far leva sull'imprevedibilità della sua squadra.