Benevento-Picerno, diretta conferenza stampa Andreoletti LIVE

Benevento-Picerno, diretta conferenza stampa Andreoletti

Il Benevento affronta il Picerno al Vigorito per l'ottava giornata del campionato di Serie C. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Andreoletti ha presentato così l'incontro:

Come sta Simonetti?

"Nelle prossime ore ci saranno i convocati. Abbiamo provato a recuperarlo fino all'ultimi, non sarà nella lista perché non è al 100%.

Che Picerno si aspetta?

"Noi siamo una squadra diversa rispetto all'amichevole estiva. Oggi siamo una squadra viva, che ha una identità., Il Picenro non cambia, questa è la cosa più preoccupante. Credo che affrontiamo la squadra che dal punto di vista organizzativo è più avanti di tutti del campionato. Ha fatto un mercato mirato, credo che affronteremo un avversario molto ostico. E' una grande squadra, l'ha dimostrato. Dobbiamo prepararci bene sotto tutti i punti di vista perché affrontiamo un'avversaria di altissimo livello"

Come stanno Agazzi e Improta?

"Il livello della squadra non mi permette di lamentarmi. Pensare che gli infortuni possono essere sostituiti da Agazzi e Improta, vuol dire che la rosa è di altissimo livello. Non so se hanno i minuti nelle gambe, sto pensando di farli partire dal primo minuto. Credo che la loro durata in campo dipenderà dal tipo di partita. Agazzi a Cerignola era in difficoltà nel finale. Entrambi possono essere spendibili dal primo minuto, però non so quanto minutaggio avranno. Voglio calciatori che si gestiscono e che danno l'anima, poi nel corso della sfida valuteremo eventuali scelte".