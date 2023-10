Benevento-Picerno, i convocati di Andreoletti: ecco gli indisponibili L'elenco dei calciatori arruolabili per il match dell'ottava giornata

Il Benevento ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con il Picerno, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 14. Oltre a Meccariello, non saranno a disposizione i vari Benedetti, Ciciretti, Pinato e Simonetti. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Manfredini, Nunziante, Paleari;

DIFENSORI: Berra, Capellini, El Kaouakibi, Masciangelo, Pastina, Rillo, Terranova, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Alfieri, Improta, Karic, Kubica, Masella, Rossi, Talia, Tello;

ATTACCANTI: Bolsius, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta, Sorrentino.

INDISPONIBILI: Benedetti, Ciciretti, Pinato, Meccariello, Simonetti