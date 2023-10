Benevento, la Curva Sud torna al completo: l'annuncio del gruppo "A Modo Nostro" L'annuncio attraverso un comunicato alla vigilia del match con il Picerno

Il gruppo "A Modo Nostro" torna a occupare l'abituale posto in Curva Sud. Ecco l'annuncio attraverso un comunicato:

Il gruppo "A Modo Nostro" comunica che dalla prossima partita casalinga del Benevento Calcio, in programma domenica contro il Picerno, tornerà ad occupare il solito posto in Curva Sud. Come annunciato tramite l'ultimo comunicato emanato ad agosto, si era presa la sofferta decisione di evitare i cori a sostegno della squadra sia in casa che in trasferta, lasciando vuoto lo spazio occupato in Curva Sud, in seguito alle diffide gratuite ricevute; decisione che ha avuto riscontri positivi nel corso del tempo. In attesa di ulteriori risvolti per i nostri fratelli diffidati, ci troverete domenica con bandiere, passione e tanta voce al centro della Sud dietro lo striscione "ritorneremo".