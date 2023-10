Picerno, Longo: "Rigore Benevento inesistente, meritavamo di vincere" Le parole del tecnico dei lucani nel post gara

Emilio Longo ha commentato così il pari rimediato al Vigorito con il Picerno: "Abbiamo gestito male il pareggio, meritavamo l'intera posta in palio per ciò che abbiamo fatto. Siamo in maggioranza su tutto nelle statistiche. Dispiace. Impareremo da questo risultato, ma ce lo portiamo a casa come pareggio di spessore. I rigori? Quello del Benevento non c'è. De Ciancio cerca di non far arrivare il pallone in area di rigore, viene colpito al fianco con una normale dinamica di gioco. È stato un abbaglio grandissimo che ha spezzato la partita. Sbagliare ci sta, mi auguro che non lo facciano sempre con il Picerno. Murano? È il finalizzatore di una squadra che mette in condizione gli attaccanti di tirare in porta ogni domenica. Il direttore ha avuto una intuizione molto importante nella scelta di un calciatore che negli ultimi anni non aveva segnato molto. Sono contento per lui, così come di tutti gli altri".