Benevento, Talia: "La sostituzione? Non me l'aspettavo" Il centrocampista giallorosso: "Dobbiamo migliorare nella finalizzazione"

Al termine di Benevento-Picerno ha parlato così Angelo Talia: "Arrabbiato per la sostituzione? No, però non me l'aspettavo. Stavo in partita, potevo dare quel qualcosa in più per portare il pareggio a casa. Possiamo dare molto di più, oggi ci è mancata la finalizzazione. Dalla trequarti in poi dobbiamo migliorare per creare qualcosa. Si poteva fare meglio, ma ci teniamo stretti questo punto e andiamo avanti. Sono contento, comunque, del mio inizio di campionato e di quello della squadra".

Gallo vi ha messo in difficoltà?

"Quando portava palla c'era Diop che giocava sulla trequarti, si abbassa sui nostri lati e quando uscivamo sul pressing ci imbucavano. Dobbiamo migliorare nel chiudere bene gli spazi al centro".

Sabato torni a Potenza per affrontare il Sorrento.

"Sabato ritorno alla mia vecchia base. Sono contento di andare al Viviani, anche se con il Sorrento. Spero di portare a casa i tre punti".