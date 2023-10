Benevento, Ciano: "Ci teniamo stretto questo punto" L'attaccante giallorosso ha commentato il pareggio con il Picerno

Ciano ha parlato al termine del match pareggiato dal Benevento contro il Picerno: "Sono contento del pareggio perché alla fine tutti gli sforzi compiuti ci hanno premiati. Kubica l'ha messa dentro, quindi ci portiamo a casa questo punto che è importante perché ci fa muovere la classifica. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene e che ti mette in difficoltà. Non era facile, soprattutto dopo l'espulsione non era semplice evitare la sconfitta. Guardiamo avanti con più fiducia. Personalmente posso sempre dare di più. Sto giocando adesso con continuità, sono un tipo di calciatore che ha bisogno di minuti per prendere forma. Spero di continuare così".

Qual è la tua percentuale di condizione fisica?

"Penso di stare al 75/80%. Si può fare sempre di più. In ogni allenamento provo a mettere più benzina nelle gambe".

In quale posizione ti trovi meglio?

"Sicuramente quando gioco in avanti. In un 3-5-2, con accanto un'altra punta, negli ultimi anni mi sono trovato molto bene. Non è un problema di moduli. Conta mettere dentro la voglia di vincere e di provare una giocata. Ci provo sempre, anche oggi ho forzato delle palle su Improta e su Ferrante. Il mio ruolo è quello di provare a mandare in porta i miei compagni".