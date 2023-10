Panchine bollenti in serie C: "salta" Zauli a Crotone In bilico anche le posizioni di Tomei al Monopoli e di Tabbiani a Catania

Panchine bollenti nel girone meridionale di serie C, tempi duri per gli allenatori. Quella del Crotone è già “saltata”: dopo la sconfitta di Taranto è arrivato l'esonero per Lamberto Zauli, fortemente voluto dalla società malgrado la cocente eliminazione dai play off ad opera del Foggia lo scorso campionato. Ma non è finita qua. Anche il Monopoli, ancora all'asciutto di vittorie e al quarto ko stagionale in quel di Latina, pensa di dare il benservito a Francesco Tomei. Si attendono novità dalla società pugliese. Ultima panchina che può saltare quella di Luca Tabbiani al Catania dopo la sconfitta al Menti di Castellammare. Quest'ultima sarebbe tra le più clamorose, ma nel capoluogo etneo dopo aver allestito lo squadrone, hanno voglia di vincere. Subito.

Con quello di Zauli, gli esoneri in C dopo 8 giornate diventano sei. Il primo a pagare un avvio stentato è stato Massimo Rastelli, sosttuito dopo appena 2 partite ad Avellino da Michele Pazienza. Subito dopo, alla quinta giornata, è toccato a Lello Di Napoli del Giugliano, la cui panchina per un turno “ad interim” da Francesco Ascione. Terzo esonero quello di Fabrizio Romondini al Monterosi Tuscia, sostituito da Roberto Taurino. Il 3 ottobre, intanto sulla panchina del Giugliano è arrivato Valerio Bertotto, che ha rilevato Ascione. L'ultimo esonero era toccato ad Alberto Colombo a Potenza: per la sostituzione soluzione interna con Pietro De Giorgio.