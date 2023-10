Benevento-Picerno e l'imbarazzante misurazione delle porte: ecco cosa c'è dietro L'episodio è avvenuto prima del fischio d'inizio del match

Ha fatto scalpore la misurazione delle porte effettuata dall'arbitro e dai suoi assistenti prima del match tra Benevento e Picerno. Una scena che al Vigorito non si era mai vista, con tanti tifosi che hanno subito puntato il dito contro Centi per il troppo zelo che è sembrato essere un eccesso di protagonismo. Al di là della prestazione contestata del direttore di gara, la misurazione delle porte non è stata dipesa da lui.

Perché sono state misurate le porte del Vigorito?

Prima del match, infatti, il Picerno ha fatto specifica richiesta all'arbitro di effettuare la misurazione perché sembravano "troppo corte". Da regolamento, Centi non ha potuto fare altro che procedere, anche se con un certo imbarazzo se si considera che si stava facendo un'operazione del genere in uno stadio ben lontano dagli standard della categoria che fino a qualche anno fa ospitava partite della massima serie. Le impressioni del Picerno sono state smentite dalla effettiva misurazione che, come ci si aspettava, rispettava i parametri regolamentari.