Crotone, Zauli resta: "salvato" dalla squadra Clamoroso dietrofront: i pitagorici si sono schierati col loro mister

Esonerato... anzi no. Per Lamberto Zauli l'esperienza Crotone non è ancpra finita. La società lo aveva sollevato dall'incarico già questa mattina, ma la squadra si è schierata tutta dalla parte dell'allenatore romano e alla società pitagorica non è rimasto che prenderne atto e rimettere Zauli al suo posto. E' prevista una conferenza stampa a Crotone per spiegare tutto ciò che è accaduto.