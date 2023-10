Lavori al Vigorito per tutta la notte dopo Benevento-Picerno: il motivo Le operazioni si sono protratte fino alle 6 del mattino

Dopo il triplice fischio di Benevento-Picerno, l'attività all'interno del Ciro Vigorito non è affatto terminata. In tanti sono stati sorpresi dai riflettori accesi in serata fino alle prime luci dell'alba. Il motivo è ben preciso.

Quali lavori sono stati fatti al Vigorito?

La Erga Green della famiglia Addazio ha realizzato il consueto scalping al manto erboso del Ciro Vigorito. Si tratta di una operazione che si svolge due volte all'anno, ovvero nel periodo estivo e in quello invernale. Solitamente, la Erga Green effettua questo lavoro nella prima settimana di ottobre, ma il perdurare delle alte temperature ha spinto a temporeggiare. La pioggia prevista per quest'oggi ha portato alla programmazione dell'attività per la scorsa notte, con gli operai che hanno lasciato lo stadio alle sei del mattino. Non è stato toccato il sottofondo del terreno di gioco, ma sono stati eliminati i 2 centimetri superficiali, in modo da piantare la gramigna. Domani sarà la volta del loietto, per poi effettuare una successiva concimazione. Rispetto alle scorse stagioni vissute tra Serie A e B, in cui era previsto un turno di sosta a ottobre, i tempi sono molto ristretti: il Benevento scenderà in campo al Vigorito il prossimo 30 ottobre. Per quella data, comunque, il terreno di gioco sarà regolarmente praticabile.