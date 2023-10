Benevento, Marotta disperato per l'espulsione: ecco le sue parole Il post Instagram dell'attaccante giallorosso dopo quanto accaduto con il Picerno

L'espulsione rimediata contro il Picerno gli farà saltare la trasferta di Potenza con il Sorrento. La decisione dell'arbitro non è stata digerita da Alessandro Marotta, il quale attraverso un post Instagram ha espresso il proprio rammarico e messo anche in risalto la forza del gruppo: "Mi dispiace tanto, veramente tanto, aver lasciato la squadra in 10 uomini. Ma sono veramente orgoglioso di far parte di un gruppo che non muore mai. Orgoglioso di NOI!"