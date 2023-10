Benevento, Benedetti salterà anche il Sorrento: i dettagli Si prolunga l'indisponibilità dell'esterno difensivo giallorosso

Brutte notizie per Andreoletti. In vista del match con il Sorrento di sabato, il tecnico giallorosso dovrà fare ancora una vola a meno di Benedetti. L'esterno difensivo si è sottoposto a controlli dopo aver saltato il match interno con il Picerno, da cui è emersa una piccola lesione al bicipite femorale. Benedetti dovrà stare fuori per almeno due settimane, quindi è a rischio anche la trasferta di Foggia.