Benevento, Giudice Sportivo: stangata per Marotta. Inibiti anche Carli e Cilento Le decisioni dopo il match con il Picerno

Stangata per il Benevento Calcio da parte del Giudice Sportivo. Marotta è stato squalificato per tre giornate "per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza conseguenze; per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava frasi offensive al loro indirizzo". Marotta, quindi, salterà i match con Sorrento, Foggia e Potenza: tornerà a disposizione in occasione della trasferta di Messina.

Inibiti fino al 23 ottobre anche Marcello Carli (con 500 euro di multa) "per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una loro decisione" e Alessandro Cilento "per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Sig. Franzese Roberto in quanto, con atteggiamento aggressivo, rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive". Squalificato per una giornata anche Molteni.