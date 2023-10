Benevento, Lopez: "Girone C complicato. La Strega non deve perdere un aspetto" Le parole dell'ex giallorosso ai microfoni di Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, l'ex giallorosso Walter Lopez si è soffermato così sul Benevento: "Un pezzo del mio cuore è nel Sannio, quindi la Strega la seguo sempre. Non ho visto la partita con il Picerno perché era il giorno del mio compleanno, quindi sono stato un po' in famiglia. Sicuramente è un punto da cui ripartire. Questo è un girone molto complicato. Il Benevento può arrivare all'obiettivo perché sulla carta ha una squadra molto forte. Giocare nei propri ruoli? Ci sono le categorie. In Serie A è più facile trovare calciatori polivalenti, mentre in C rischiano di perdersi se li metti in zone del campo che non gli si addicono".

Lopez ha ricordato gli anni vissuti a Benevento: "Avevamo un gruppo di uomini spettacolari. Tante volte abbiamo litigato, ma ne uscivamo più forti perché eravamo uniti. È importante avere calciatori con personalità, soprattutto in queste categorie. Parlo di gente che ti dà una mano all'interno dello spogliatoio e che lotta in tutte le partite. Il girone C è molto difficile, quindi è importantissimo non perdere il livello agonistico".