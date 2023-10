Benevento, col Sorrento auspicabile qualche cambio I peninsulari euforici per il 5 a 1 ottenuto sul campo del Francavilla

(f.s.) Lasciarsi alle spalle il fastidioso (in tutti i sensi...) Picerno è la parola d'ordine di questi primi giorni della settimana. Un po' di broncio, qualche polemica, ma sul piano pratico poche conseguenze negative, insieme al settimo risultato utile di fila. Eppure non è il momento di gettare la polvere sotto il tappeto: se ce n'è, va spazzata via, prima che diventi un cumulo di immondizia.

Fuor di metafora, se ci sono difetti da aggredire in questo momento nella squadra giallorossa è meglio farlo subito, prima che arrivi qualche sfida in cui, per una ragione o per un'altra, nessuno riuscirà a mettere riparo agli errori che possono essere stati commessi.

La ricerca della qualità, da tutti richiesta, si è rivelata finora una sorta di boomerang. Alzi la mano chi non aveva auspicato che tornassero presto in campo elementi del calibro di Tello, Improta e Ciano. Il fatto è che se la qualità di questi giocatori rimane solo nelle intenzioni, va a finire che la squadra si ritrovi addirittura in difficoltà sul piano della quantità. E' un po' quello che è successo nelle ultime partite, quando la presunta qualità non è riuscita a sopperire alla mancanza di intensità da parte di quegli elementi che magari infondono nella gara solo forza e determinazione.

La coperta è corta, lo ha detto anche il tecnico. Con Pinato e Simonetti fuori sembra difficile trovare le pezze per colmare qualche vuoto. Ma forse centellinare il numero dei cosiddetti portatori di qualità potrebbe essere la cosa più saggia in questo momento. Così come appare auspicabile fare qualcosa per la difesa, un reparto che non è parso poi così irreprensibile come si vorrebbe far credere. Difficile dire quale sia la condizione di Terranova, ma prima o dopo questa andrà verificata sul campo. Così come sarebbe un delitto lasciare ancora fuori Capellini, che finora aveva retto bene l'urto in difesa. Qualche cambio è doveroso in vista del derby col Sorrento di sabato prossimo. I peninsulari sono una squadra molto giovane, ma hanno dato chiari segni di risveglio questa settimana seppellendo di reti il Francavilla. Non è il caso di sottovalutarli.