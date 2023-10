Benevento, alla scoperta del Sorrento degli ex Per Cuccurullo esordio in Coppa col Cittadella e in panchina a San Siro

(f.s.) Fino a due settimane fa il Sorrento allenato dall'ex giallorosso Enzo Maiuri era all'asciutto di vittorie. Poi sul “suo” campo, che quest'anno è il Viviani di Potenza, ha mandato battuto il Messina, bissando il prezioso successo con quello ben più vistoso sul campo del Francavilla. Il 5 a 1 ottenuto in Puglia ha fatto scalpore, sia per l'entità del risultato che per il modo in cui è stato ottenuto. Belle trame, gioco in ampiezza, grande sfruttamento delle fasce. Come dire: nessuno sottovaluti più questa squadra, fatta sì di giovani, ma anche di qualche esperto che sa il fatto suo.

Scavi nell'organico dei peninsulari e trovi più di un ex giallorosso, transitato soprattutto nelle giovanili della strega. Di Enzo Maiuri si ricordano in tanti: difensore centrale, milanese trapoantato a Taranto, nel Benevento che perse la finale per la C1 a Lecce contro il Crotone: protagonista di un gran campionato fino alla mostruosa semifinale di Sora. Poi un maledetto cartellino giallo lo escluse dalla finale al via del Mare e tutti purtroppo ricordano come finì.

Ma dicevamo che di ex giallorossi ce ne sono altri, in campo. Primo fra tutti Marco Cuccurullo, classe 2000, tra i migliori nella Primavera giallorossa, sul punto di esordire in campionato con Bucchi, che lo fece però giocare titolare in Coppa Italia il 4 dicembre 2018 contro il Cittadella (1-0 gol di Bandinelli) nel quarto turno che qualificò i giallorossi agli ottavi contro l'Inter a San Siro, dove il giovane di Vico Equense andò in panchina. Un bel ricordo, insomma per il ragazzo della costiera sorrentina. Così come un bel ricordo deve averlo Francesco Fusco, difensore centrale del '99, passato nel settore giovanile giallorosso qualche anno prima e ora punto di forza della squadra rossonera. Ovvio che insieme ai giovani ci sono anche un paio di vecchie conoscenze della C, a cominciare dall'ex cosentino Blondett per finire al bergamasco Ravasio, autore di una doppietta domenica a Francavilla.

Nella foto Cuccurullo intervistato da Otochannel dopo l'esordio col Cittadella