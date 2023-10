Benevento, che confusione! Il punto col Picerno non soddisfa: troppi giocatori fuori ruolo

Due volte in svantaggio, un pareggio (il secondo consecutivo) e una prestazione al di sotto delle aspettative. In tanti hanno mandato giù un amaro boccone, si oppone al pensiero comune Andreoletti che ha fatto un plauso alla sua squadra nella partita casalinga col Picerno. Gli è piaciuto l'atteggiamento, finanche le trame del gioco ma soprattutto la “disponibilità” di Tello. Paolo Specchia, ex allenatore del Benevento e opinionista nella trasmissione “Ottogol” sul canale 16, ha storto il muso: La disponibilità come qualità? Dovrebbe essere alla base, il punto di partenza per ogni elemento della rosa. Insomma, non hanno convinto le parole del giovane tecnico che ha avuto il merito di mettere in campo Kubica, autore della seconda rete, la prima è avvenuta su rigore da parte del subentrato Marotta colpevole poi di aver lasciato la squadra in dieci uomini (tre giornate di stop per lui).

Applausi e critiche. Troppi i giocatori fuori ruolo. Elkaouakibi e Berra schierati nel ruolo di centrali di difesa con Pastina richiamato in panchina, Capellini e Terranova mai utilizzati. Ha fatto stropicciare gli occhi la scelta di posizione di Karic che quest'anno non si sta facendo mancare nulla: esterno di fascia, trequartista e nell'ultima partita finanche terzino destro. Dubbi anche sul ruolo di Tello. Il colombiano non sta facendo bene, atteggiamento poco professionale con la tifoseria (autorizzata a protestare pagando il biglietto), ma non lo sta aiutando nemmeno il ruolo di rifinitore. Da mezzala ha fatto meglio. Magari ha venduto definitivamente i suoi pensieri al freddo gennaio, dubbi che potrà sciogliere solo Andreoletti privando il calciatore di “scusanti” di ruolo e di modulo.

Qualche certezza il Benevento l'ha persa nelle ultime due partite. Andreoletti dovrà tenerne conto. Basterebbe mettere in pratica la semplicità di un gioco che non richiede troppo formule matematiche per essere vincente. Ora la curiosità incalza. Quale volto avrà il Benevento nella sfida di Potenza col Sorrento? I cugini campani non andranno sottovalutati essendo reduci da una importante vittoria col Francavilla, ma la strega dovrà ritrovare i tre punti perché le “altre” non aspettano.