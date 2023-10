Il Potenza cambia di nuovo: ecco Lerda Anche De Giorgio sollevato dall'incarico, tocca all'ex Crotone

La panchina del Potenza continua ad essere rovente. Dopo aver esonerato Colombo per il 4-1 subito al Partenio di Avellino, anche De Giorgio, che ha perso al Viviani contro la Turris, è stato subito sollevato dall'incarico. La scelta è caduta si Franco Lerda, allenatore tra le altre di Pescara, Lecce, Vicenza e lo scorso anno inizialmente a Crotone. Dunque un tecnico esperto per cercare di tirare fuori la squadra liucana dall'impasse in cui si è cacciata.