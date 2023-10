La curiosità: il Sorrento ha lo stesso sponsor del Napoli La MSC è del presidente onorario Gianluigi Aponte, originario della costiera sorrentina

Chi pensa che il Sorrento sia il parente povero delle squadre campane di serie C, dovrebbe rivedere almeno in parte le sue convinzioni. La società costiera ha un presidente onorario, oltre che main sponsor, che potrebbe persino far sognare a occhi aperti i pochi tifosi della squadra rossonera. Parliamo del Comandante Gianluigi Aponte, imprenditore e armatore, fondatore e proprietario della Mediterranean Shipping Company (più nota come MSC), proprio la società il cui logo spicca sulle maglie del Sorrento e del Napoli campione d'Italia (ma anche del Genoa). Aponte, che è nato a Sant'Agnello, dunque proprio sulla costiera sorrentina, vive a Ginevra e in Svizzera viene considerato il secondo uomo più ricco. Secondo Forbes sarebbe invece il 208° più ricco del mondo con un patrimonio stimato nel 2021 di 10,6 miliardi di dollari.

Solo grazie al suo intervento in estate il Sorrento ha potuto formalizzare l'iscrizione tra i professionisti (con il versamento della quota di 105mila euro e il deposito della fidejussione di 350mila euro), ma l'armatore ha anche chiesto “un coinvolgimento concreto del tessuto economico sorrentino verso il Sorrento Calcio e l’impegno dell’amministrazione comunale nel realizzare il piano di ristrutturazione del campo Italia per poter rientrare in costiera per le gare casalinghe già dalla stagione 2024-2025”. Insomma ci sarà la sua mano anche nell'ammodernamento del piccolo e vecchio “Campo Italia”.