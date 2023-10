Sorrento-Benevento, info prevendita settore ospiti Le indicazioni per i sostenitori giallorossi in vista del match del Viviani

La Società Sorrento Calcio attraverso i propri canali ufficiali ha reso noto che sono in vendita, sul circuito Go2 e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per il match Sorrento-Benevento, valevole per la 9^ giornata di campionato di Lega Pro, Serie C 2023-2024, in programma sabato 21 settembre 2023 alle ore 18:30.



INFO TICKET



Il prezzo del ticket per il settore Ospiti è di € 15,00 più diritti di prevendita



Per il settore Ospiti saranno disponibili n. 500 posti.



Vendita riservata esclusivamente ai possessori della fidelity card/tessera del tifoso



Si precisa che i residenti nella provincia di Benevento potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE i tagliandi per il settore Ospiti. La vendita chiuderà venerdì 20 ottobre p.v. alle ore 19.00



Per i tifosi del Benevento uscita obbligatoria Potenza Centro, proseguire per ponte Musumeci e poi viale Marconi, via Nazario Sauro ed infine via Viviani.

N.B. I tifosi, sia locali che ospiti, sono invitati a prendere visione dei Modelli di Prevenzione adottati dal Sorrento Calcio 1945 e disponibili sul sito ufficiale del club.