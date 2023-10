Benevento, rinnovato l'accordo con Banco Bpm: la soddisfazione del club Confermato lo sponsor principale del settore giovanile

Il Benevento ha rinnovato l'accordo con Banco Bpm. Si tratta di una partnership di un certo livello per il club giallorosso, la quale si focalizza soprattutto per il settore giovanile. Già da diversi anni, infatti, il logo di Banco Bpm campeggia sulle maglie di tutte le compagini del vivaio, a partire dalla Primavera. Quest'oggi, c'è stato un incontro piuttosto suggestivo avvenuto sul sintetico dell'Avellola. Il Responsabile Mercato Corporate del centro sud di BMP, Giuseppe Boscaino, ha parlato a lungo con i giovani calciatori giallorossi. Oltre a mettere in risalto l'importanza dell'accordo, Boscaino ha effettuato un vero e proprio discorso educativo ai ragazzi, mettendo in risalto l'importanza dello studio e dei valori da mettere in pratica non solo in campo, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni.. L'incontro è terminato con la classica foto di rito che suggella un accordo che soddisfa entrambe le parti, con Banco Bpm che ha tenuto a precisare come nel calcio sponsorizza soltanto il Milan, oltre al Benevento Calcio. Un attestato di stima nei confronti del club giallorosso che negli anni si è distinto per la crescita del proprio settore giovanile.

La soddisfazione di Diego Palermo

Soddisfatto il presidente Diego Palermo dopo l'incontro con Boscaino: "È sempre una bella cosa avere la partecipazione di personaggi di rilievo che danno una grossa mano al settore giovanile. È stata una cosa bella, positiva. Speriamo che si rinnovi nel tempo anche con altri che hanno piacere nel darci un aiuto. Non dobbiamo stare da soli, più gente c'è vicino al Benevento Calcio e meglio si potrà fare. Il presidente Vigorito spende tantissimo per farci stare bene. Abbiamo tanti ragazzi in convitto, quindi c'è una spesa importante rispetto alle entrate. Sappiamo tutti che siamo una società che non vende i propri prodotti, ma li valorizza per portarli in prima squadra. Questo è il nostro obiettivo. Per far questo ci vuole una spesa enorme che grazie al presidente riusciamo a sostenere".